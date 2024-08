Nel decimo anniversario del suo debutto, Michter’s lancia ancora una volta il suo bourbon US*1 Toasted Barrel Finish

Adnkronos

LOUISVILLE, Kentucky, 14 agosto 2024 /PRNewswire/ — Michter’s, con sede a Louisville, inizierà a spedire a settembre i lotti imbottigliati del 2024 del suo bourbon US*1 Toasted Barrel Finish. Con il suo primo lancio nel 2014, Michter’s ha creato la categoria con finitura in botte affumicata.

“Dieci anni fa, dopo molta ricerca e sperimentazione, abbiamo lanciato il primo whisky in botte affumicata: il bourbon US*1 Toasted Barrel Finish di Michter’s”, ha osservato il presidente di Michter’s, Joseph J. Magliocco. “Non avevamo idea che sarebbe stato un prodotto talmente rivoluzionario.”

Per realizzare questa speciale versione affumicata, Michter’s utilizza botti completamente invecchiate del suo bourbon US*1 Small Batch Kentucky Straight e trasferisce il whisky in una seconda botte realizzata in legno essiccato all’aria per 18 mesi per un ulteriore invecchiamento. La seconda botte è stata affumicata in base a specifiche precise, ma non bruciata.

Andrea Wilson, Master of Maturation di Michter’s, è responsabile del programma di invecchiamento e finitura di Michter’s. “Il fatto che così tanti altri grandi distillatori ci abbiano imitato nel lancio di whisky con finitura in botte affumicata è una dimostrazione del valore del nostro team. Esistono molti profili di affumicatura diversi, in cui la botte viene riscaldata per creare delle meravigliose note di sapore. Il Michter’s US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon di quest’anno mi ricorda una sera d’autunno in cui si arrostiscono dolcetti sul fuoco con cracker Graham, marshmallow, caramello e butterscotch”, ha dichiarato Wilson.

Negli Stati Uniti, il prezzo al dettaglio consigliato per una bottiglia da 750 ml di questo whisky a 91,4 gradi è di 110 dollari.

Il mastro distillatore di Michter’s, Dan McKee, ha commentato: “Nel decimo anniversario della creazione da parte di Michter’s della categoria Toasted Barrel Finish, il nostro team non potrebbe essere più entusiasta di condividere questa ultima versione del Michter’s US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon con i nostri fedeli fan di Michter’s. I membri del nostro comitato di degustazione hanno concordato sul fatto che questa versione del 2024 porta avanti la tradizione degli eccezionali whisky tostati di Michter’s.

Al termine di ottobre 2023, è stata scritta la storia del whisky, quando la rivista britannica Drinks International ha annunciato i risultati di un sondaggio condotto da un’accademia di esperti di whisky, giornalisti, baristi e acquirenti di bevande indipendenti provenienti da oltre 20 paesi. Un whisky americano (Michter’s) è stato infine votato come il whisky più apprezzato al mondo. Michter’s vanta una ricca e lunga tradizione nell’offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte in produzione limitata invecchiate alla maturità di picco, l’acclamato portafoglio di Michter’s consiste di bourbon, rye, sour mash whisky e whisky statunitense. Per maggiori informazioni su Michter’s, visitare il sito michters.com oppure seguire l’account Instagram, Facebook e X.

Contatto:Joseph J. Magliocco+1 (502) 774-2300 x580jmagliocco@michters.com

