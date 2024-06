NetBet Casino si allea con Playtech

Adnkronos

ROMA, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia è lieta di annunciare la sua collaborazione con l’importante fornitore di giochi di casinò Playtech, che metterà a disposizione degli utenti del paese una serie di giochi unici con croupier dal vivo.

Lo status di Playtech come influente società di iGaming è ormai noto in tutto il mondo, grazie anche ai numerosi premi e nomination vinti dal provider. Di recente, l’azienda si è aggiudicata il titolo di “Gaming Product of the Year” agli American Gambling Awards 2023.

Grazie alla partnership di NetBet Italia con Playtech, i clienti del casinò potranno ora divertirsi con una serie di eccellenti giochi con croupier in carne e ossa, tra cui Roulette, Blackjack e Baccarat dal vivo, oltre alle altre proposte Live del fornitore.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Noi di NetBet puntiamo a mettere a disposizione dei nostri utenti la più vasta gamma di giochi possibile, tra cui quelli con croupier dal vivo che offrono l’autenticità di un casinò reale a cui accedere dal palmo della propria mano. L’immenso catalogo di eccellenti giochi di questo provider, rende Playtech un partner ideale per una collaborazione costruttiva e di valore.”

Gli utenti NetBet possono ora accedere a tutti i giochi Playtech attraverso il sito ufficiale di NetBet Italia.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.