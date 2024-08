NetBet Italia presenta una nuova partnership con Endorphina

Adnkronos

NetBet Italia dà spazio ai giochi di Endorphina

ROMA, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, uno dei principali operatori di gioco d’azzardo online, è entusiasta di annunciare una collaborazione con Endorphina, uno dei principali sviluppatori di giochi di casinò online. Questa collaborazione promette una migliore esperienza di gioco per gli utenti italiani del casinò, grazie all’introduzione di una serie di titoli accattivanti, tra cui i popolari Chance Machine 20, Fresh Fruits, and Cyber Wolf.

NetBet Italia è da tempo riconosciuta come una delle principali piattaforme online di iGaming grazie alla sua vasta gamma di giochi da casinò, scommesse sportive e molto altro. Con questa nuova collaborazione, il casinò è pronto a espandere il suo già impressionante repertorio integrando le soluzioni di gioco all’avanguardia di Endorphina. Combinando l’esperienza di NetBet Italia nella fornitura di servizi di gioco di qualità con l’eccezionale abilità di Endorphina nello sviluppo di incredibili slot machine, i giocatori possono aspettarsi un livello di intrattenimento ed energia senza precedenti.

Endorphina è un produttore rinomato per lo sviluppo di giochi all’avanguardia, grafiche accattivanti e gameplay coinvolgenti. Con un portfolio diversificato rivolto a giocatori di tutte le preferenze, i giochi di Endorphina sono particolarmente apprezzati nel settore. L’aggiunta dei suoi titoli alla piattaforma di NetBet Italia arricchisce ulteriormente la già notevole selezione di giochi del casinò a disposizione degli utenti italiani.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: ” Da sempre, il nostro casinò propone solo i giochi e i provider migliori per i nostri clienti italiani, e questa nuova partnership con Endorphina è un altro esempio del nostro impegno nei confronti del mercato italiano”.

Zdenek Llosa, Senior Partnership Manager di Endorphina, ha dichiarato: “Endorphina è ben nota per l’alta qualità e la sicurezza di tutti i suoi giochi, e l’aggiunta di NetBet Italia alla nostra rete di partner riflette l’ottimo lavoro svolto dalla nostra compagnia. Impegno che ci ha permesso di posizionarci rapidamente tra le nuove preferenze dei giocatori italiani. Siamo molto felici di collaborare ulteriormente con NetBet per rafforzare la nostra presenza in sempre più mercati. “

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su NetBet.itNetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.