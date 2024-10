Adnkronos

Nisio (Olivetti): “Per sedere in cda e portare valore servono competenze trasversali”

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Per sedere in cda e portare valore servono altre competenze rispetto a quelle che spesso si ha, anche più trasversali. Partecipando a ‘Women on board’ ho in alcuni casi acquisto competenze, in altri confermato quelle che già avevo. E ho costruito un quadro organico di competenze che sono necessarie per […]

Di Redazione | 07 Ottobre 2024