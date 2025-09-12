‘Number Ten’, 10 storie eccezionali per raccontare Nuova Diga Foranea di Genova

Adnkronos

Roma, 10 set. “Number Ten” è il nuovo progetto di comunicazione ideato per raccontare la costruzione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle opere infrastrutturali più complesse e strategiche d’Europa, attraverso dieci incredibili storie, testimoni dell’unicità e delle sfide affrontate durante la costruzione di quest’opera. Un progetto che nasce dall’idea di mettere al centro le persone: dieci protagonisti che, con le loro esperienze e competenze, incarnano lo spirito del “numero 10” – creatività, talento, dedizione – diventando testimoni diretti della grande impresa che cambierà il volto del porto e della città.

Tutte le storie selezionate sono storie di eccellenza assoluta. Il primo episodio è dedicato alla Drafinsub, azienda specializzata nelle immersioni a grandi profondità, grazie all’utilizzo della tecnica delle immersioni in saturazione, che permette ai sub di lavorare per ore e ore sul fondo del mare vivendo per un mese in una camera iperbarica. Il protagonista di questa storia è Adriano Prosperi, Presidente di Drafinsub e primo sommozzatore italiano.