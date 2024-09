Nuovo capitolo della strategia internazionale di Kaiyi Auto

Adnkronos

–Alla 3° Conferenza mondiale sulle batterie debuttano vari modelli internazionali

YIBIN, Cina, 3 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il 1° settembre 2024 si è tenuta nella città di Yibin, nella provincia del Sichuan, la 3° Conferenza mondiale sulle batterie ad alta potenza. Kaiyi Auto ha organizzato l’evento “Lead by Green Power Sailing to the World — Kaiyi Global Unveiling of New International Version Product” per presentare la sua strategia di globalizzazione, con il debutto alla conferenza delle versioni internazionali di Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV e Kaiyi e-Qute 02.

Combinando i vantaggi di ampio spazio, elevata potenza, lunga autonomia ed elevata sicurezza, Kaiyi X3 Pro EV RHD e Kaiyi e-Qute 02 RHD surclassano ampiamente la concorrenza nello stesso segmento. Saranno lanciate quest’anno in Nepal, Thailandia, Malesia e altri mercati del Sud-Est asiatico. Kaiyi X7 iHD è invece un SUV ibrido plug-in di medie dimensioni che unisce i tre principali vantaggi del telaio di punta del Chery Group + propulsore ultra ibrido da 1,5 T + batteria CATL. La versione cinese del modello è stata lanciata in Cina il 20 agosto e ha suscitato grande interesse da parte dei clienti.

Quest’anno ricorre il decimo anniversario del marchio Kaiyi. Negli ultimi dieci anni, dalla fondazione del marchio alla costruzione efficiente della fabbrica intelligente, dall’apertura dell’Intelligent Connected Research Institute alla cooperazione strategica con Huawei, Tencent e CATL, Kaiyi Auto ha ampliato gradualmente la portata del marchio grazie alla dedizione interna e alla cooperazione esterna; e dalla ricerca e sviluppo di prodotti guidati in modo indipendente all’invito di utenti globali a realizzare una co-creatività di prodotto approfondita, Kaiyi Auto è cresciuta gradualmente fino a diventare un marchio automobilistico popolare tra i consumatori cinesi e non, attuando concretamente la sua filosofia di sviluppo “Il cliente prima di tutto”.

Iniziativa chiave nella strategia di crescente globalizzazione, il debutto di Kaiyi X7 iHD, Kaiyi X3 Pro EV RHD e Kaiyi e-Qute 02 RHD offre agli utenti globali una nuova scelta di prodotti automobilistici cinesi di alta qualità, aprendo così un nuovo capitolo nella strategia internazionale di Kaiyi Auto. In futuro, Kaiyi Auto fornirà prodotti e servizi di qualità sempre più elevata ai clienti globali con un approccio positivo e ferma determinazione.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2494340/New_Chapter_Kaiyi_Auto_International_Strategy__Multiple_International_Models_debuts_3rd.jpg