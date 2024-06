Occhiuto (Regione Calabria): Lavoriamo per regione più attrattiva, bene investimenti A2A”

Adnkronos

governatore, 'costruire contesto istituzionale favorevole'

Gizzeria (Cz), 25 giu. – Si è parlato di energia idroelettrica e termoelettrica nel corso della presentazione del Bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria della società A2A. All’incontro ha preso parte anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto che ha sottolineato il ruolo dell’ente regionale. “La Regione deve fare il proprio lavoro – ha detto – e cioè costruire un contesto istituzionale favorevole all’attrazione di investimenti per rendere la Calabria più ecosostenibile e, al contempo, assicurare i diritti per troppo tempo negati ai calabresi: il diritto all’acqua sempre e ovunque; il diritto ad avere città pulite e non invase dai rifiuti; il diritto a ricavare utilità dallo sfruttamento delle risorse e delle energie rinnovabili”. Riguardo all’impegno di A2A in regione, Occhiuto si è detto “molto contento che aziende di primaria importanza come A2A ma non solo abbiano trovato in Calabria un territorio al quale destinare dei loro importanti investimenti”.

