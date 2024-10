Omicidio Maria Campai a Viadana, convalidato il fermo del 17enne

Adnkronos

Milano, 30 set. Il tribunale per i minorenni di Brescia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il 17enne, indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Maria Campai, la 42enne ritrovata morta nel giardino di una villetta giovedì scorso a Viadana, nel mantovano, a una settimana dalla denuncia di scomparsa.

Intanto è è stata fissata per domani pomeriggio l’autopsia sul corpo della 42enne.