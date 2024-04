Omicidio Senago: amica, ‘Giulia voleva diventare mamma, pronta a lasciare Impagantiello’

Adnkronos

Milano, 11 apr. “Da quando Giulia ha scoperto di essere incinta, i giorni successivi ci sono stati tanti cambi di idea, l’imputato aveva anteposto dei problemi economici, ogni giorno c’era un ‘sì, no, poi sì, ancora no’. Giulia lo avrebbe assolutamente tenuto, era contenta di questa gravidanza, si sentiva pronta a diventare mamma, poi nei mesi successivi l’ha vissuta male perché non aveva l’appoggio del suo compagno, si sentiva abbandonata”. E’ il racconto che Sara, amica e collega da tre anni di Gulia Tramontano, ricostruisce nell’aula del tribunale di Milano dove alla sbarra c’è Alessandro Impagnatiello, accusato dell’omicidio della compagna incinta del piccolo Thiago.

La testimone ricostruisce le discussione presenti “soprattutto nell’ultimo anno” nella giovane coppia, il tradimento confessato e poi “ritrattato” dall’imputato, la richiesta di aborto di lui “nel periodo iniziale, più e più volte” e Giulia che “non avrebbe voluto mai fare questa scelta”, i dolori alla pancia lamentati dalla 29enne fino agli scambi di messaggi il 27 maggio scorso, giorno del delitto, quando Giulia viene contattata da una ragazza e scopre la relazione parallela di un anno. Alle 17.30 circa di quel giorno Giulia le scrive che “sarebbe tornata a casa (a Senago, ndr) per chiudere questa storia e tornare subito a Sant’Antimo (Napoli), sarebbe tornata dalla sua famiglia. Questa era la decisione di Giulia”.