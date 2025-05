Omicidio Senago: Chiara scrive libro sulla sorella e confida ‘avrei voluto salvare Giulia’

Adnkronos

Milano, 2 mag. “Cara Giulia, oggi sarebbe stato il tuo compleanno. Vorrei poterti dire ‘buon compleanno’ con la leggerezza di chi ha imparato a lasciar andare, ma io non ci riesco. (…) In questa vita avrei voluto fare di più. Avrei voluto salvarti. Avrei voluto che il destino fosse meno crudele e non permettesse che mani violente ti strappassero da noi”. E’ con queste parole – nel giorno in cui Giulia Tramontano avrebbe spento 31 candeline – che la sorella Chiara annuncia l’uscita del libro ‘Non smetterò mai di cercarti’ sull’omicidio della 29enne incinta del piccolo Thiago uccisa a Senago (Milano) dal compagno Alessandro Impagnatiello condannato in primo grado all’ergastolo.

“Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo, e scrivendo un libro per te” svela.