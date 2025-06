Omicidio Senago: Chiara Tramontano, ‘foto di Giulia e assassino sono violenza’

Adnkronos

Milano, 24 giu. “Continuare a pubblicare la foto di una donna abbracciata al suo assassino non è informazione: è violenza. E’ una mancanza di rispetto verso la vittima, la sua memoria, la sua dignità”. Lo scrive, sui social, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. Il trentaduenne è stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della ventinovenne e del bambino che portava in grembo, uccisi il 27 maggio 2023 nel loro appartamento a Senago.

“Ogni volta che quella foto appare, non raccontate la verità: la cancellate. Basta spettacolarizzare il dolore. Basta umiliare chi non può più difendersi. Questo non è giornalismo. E’ complicità” scrive alla vigilia del processo d’appello che verrà celebrato domani, mercoledì 25 giugno, davanti ai giudici di Milano. Un messaggio che la madre della vittima, Loredana Femiano, fa proprio e rilancia sul proprio profilo Instagram.