Omicidio Senago: difesa, ‘Impagnatiello risarcirà danno, crede in giustizia riparativa’

Milano, 25 giu. “Sono soddisfatta in parte perché i giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione, ma attendo di leggere le motivazioni. Alessandro Impagnatiello si è reso conto di quello che ha fatto: ha chiesto scusa, ha tenuto una condotta collaborativa, crede nella giustizia riparativa e si impegnerà a risarcire il danno per quanto possibile. È incensurato, è un ragazzo giovane e anche di questo bisogna tener conto”. Lo afferma l’avvocata Giulia Geradina al termine della sentenza d’appello con cui i giudici di Milano hanno confermato l’ergastolo (esclusa la premeditazione) per il trentaduenne accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano incinta del piccolo Thiago. Sulla richiesta di giustizia riparativa la Corte si è astenuta: la decisione sarà presa con in un altro momento con un’ordinanza specifica.

