Omicidio Senago: giudici appello in camera consiglio, sentenza Impagnatiello tra due ore

Milano, 25 giu. La Corte d’Assise d’Appello di Milano si è ritirata in camera di consiglio per decidere il destino di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo con isolamento diurno di tre mesi per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, 29 anni, e del figlio Thiago che portava in grembo. I giudici hanno dato come orario indicativo del verdetto “le 13.30”. Sia la procura generale che l’avvocato della famiglia della vittima, uccisa il 27 maggio 2023 nella sua abitazione a Senago, hanno chiesto di confermare la sentenza dell’ergastolo, mentre la difesa di Impagnatiello ha chiesto che vengano meno le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, oltre che concedere le attenuanti generiche facendo quindi scendere la pena.

