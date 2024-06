Omicidio Senago: Impagnatiello, ‘darei tutto per tornare indietro, è ancora 27 maggio’

Adnkronos

Milano, 10 giu. “Nel corso di queste ultime settimane e mesi, tanti educatori mi hanno detto che non posso più tornare indietro e devo andare in qualche modo avanti: è facile a dirsi, ma non a farsi. Non posso tornare indietro, potessi darei qualsiasi cosa per farlo”. Lo afferma nelle sue dichiarazioni spontanee Alessandro Impagnatiello, alla sbarra a Milano per l’omicidio aggravato della compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi.