Omicidio Senago: legale famiglia, ‘Impagnatiello uccide per non rinunciare a sua vita’

Milano, 25 giu. “Per non rinunciare alla sua vita ovattata in un ambiente per lui motivo di vanto, Alessandro Impagnatiello decide che il proprio bambino non deve vedere la luce. In lui è inequivocabile la volontà di uccidere Giulia Tramontano”. Lo sostiene in aula Giovanni Cacciapuoto, legale della famiglia della ventiseienne uccisa, incinta del piccolo Thiago, dal compagno Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo.

L’avvocato, nel suo intervento nel processo d’appello in corso a Milano, sottolinea la premeditazione che “emerge in maniera incontrovertibile”, ad esempio il trentaduenne sposta il divano e il tappeto del loro appartamento a Senago per non farli macchiare. “Ritengo pienamente sussistente anche la crudeltà, ha mostrato una freddezza e uno sfregio verso Giulia. L’ha accoltellata con 37 coltellate di cui 11 inferte quando lei era in vita” dice l’avvocato. Parole che fanno abbassare la testa al padre della vittima e fanno scorrere qualche lacrime sul volto della madre della ventiseienne.