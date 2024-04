Omicidio Senago: mamma Giulia, ‘ho pianto in aula, sono orgogliosa di te e Thiago’

Adnkronos

Milano, 11 apr. “Oggi ti ho cercata ovunque, come ogni volta che torno a Milano. Ma ti ho trovata solo in aula dove ancora oggi ho pianto ma sono stata orgogliosa di te, di come tu, con il tuo principe azzurro Thiago, hai provato a riprenderti la vita, quella che meritavi, ma che vi è stata strappata. Ti amo Giulia, ti amo Thiago anche se non ti ho conosciuto. Non avrò mai pace”. Sono le parole che Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza, scrive su Instagram a poche ore dalla fine dell’udienza del processo che vede alla sbarra l’ex compagno della vittima Alessandro Impagnatiello.

