Omicidio Senago: mamma, ‘sempre qui per Giulia e Thiago’

Milano, 21 mar. “Siamo qui per te Giulia, siamo qui per te Thiago, siamo qui e lo saremo sempre. Oggi ti vedo ovunque, in questa Milano che non mi appartiene ma che tu amavi”. E’ il messaggio che Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, affida a Instagram.

La donna è in prima fila nella quarta udienza del processo per omicidio in corso a Milano, accanto la figlia Chiara che oggi testimonierà e al figlio Mario che, sempre sui social, scrive: “Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita, affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giulié”.

