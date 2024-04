Omicidio Senago: papà Giulia, ‘giustizia, assassino deve marcire in galera’

Adnkronos

Milano, 11 apr. “Con il sorriso e la bontà d’animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo. Giulia, chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera”. Sono le parole che Franco Tramontano, padre di Giulia, ha condiviso sui social mentre sta per iniziare una nuova udienza del processo, in corso a Milano, che vede alla sbarra Alessandro Impagnatiello, accusato del delitto della 29enne e di Thiago il figlio che portava in grembo. “Lo grideremo ogni giorno…giustizia” le parole su Instagram, invece, di mamma Loredana. Nell’udienza di oggi, a cui parteciperanno i genitori, sono attesi alcuni testimoni dell’accusa tra cui un’amica e una vicina di casa della vittima.

