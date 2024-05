Omicidio Senago: papà, ‘grideremo ancora per avere giustizia per Giulia e Thiago’

Adnkronos

Milano, 27 mag. “Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago. Giustizia per Giulia e Thiago”. Lo scrive, su Instagram, Franco Tramontano, il papà della 29enne uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. Un messaggio social che arriva nelle ore in cui l’imputato sta ricostruendo in aula, nel processo in corso a Milano, le ultime ore di vita di Giulia e del piccolo Thiago che portava in grembo. Un interrogatorio a cui sta assistendo Loredana Femiano, mamma della vittima, mentre i fratelli della 29enne non sono più in aula.

