Omicidio Senago: pm, ‘Giulia ha firmato condanna a morte quando è rimasta incinta’ (2)

Milano, 11 nov. – “Stiamo parlando di un imputato che ha convinto Giulia a non interrompere la gravidanza, poi ha negato che fosse suo figlio con falsi certificati del Dna. Impagnatiello tergiversa, poi dice che quel bambino lo voleva tanto”. L’imputato recita “una tragica farsa, insiste anche dopo il delitto che non è suo figlio” e inoltre “stava già avvelenando Giulia e il suo bambino da tempo quando festeggiava il baby shower”.

Cloroformio, ammoniaca, il veleno per topi iniziano a essere somministrati già a dicembre del 2022, secondo le ricerche fatte sul web. “Che non ci venisse a dire che voleva liberarsi da quel peso, perché Giulia era pronto a crescerlo da suo il suo bambino” aggiunge la pm Menegazzo che ripete come Impagnatiello continua a mentire su Thiago e sul vero progetto di uccidere chi era visto come “ostacolo”.