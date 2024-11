Omicidio Senago: pm Milano, ‘prove schiaccianti contro Impagnatiello’

Adnkronos

Milano, 11 nov. “Un processo faticoso, non indiziario, un articolato dibattimento che ha consentito a tutte e parti di arrivare alla formazione della prova: la perizia disposta d’ufficio dalla corte d’Assise, tutte le testimonianze e il materiale prodotto hanno dato un apporto significativo e un quadro chiarissimo”. Così la pm di Milano Alessia Menegazzo inizia la sua requisitoria contro Alessandro Impagnatiello alla sbarra per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano e di Thiago, il bambino che portava in grembo.