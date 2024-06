Omicidio Senago: psichiatra, ‘lucido piano criminale, Thiago variabile da eliminare’

Adnkronos

Milano, 10 giu. “Un paranoico lucido” capace di mettere in scena “un lucido piano criminoso che comprendeva anche una difesa post omicidio”. Un uomo con evidenti “tratti patologici e narcisistici” che usava bugie e menzogne per “tenere sotto controllo tutti i pezzi della scacchiera con un atteggiamento ossessivo”. E’ questo il ritratto che Raniero Rossetti, psichiatra e consulente della difesa di Alessandro Impagnatiello – a processo a Milano con l’accusa di omicidio aggravato della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese – tratteggia in aula.