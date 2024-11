Omicidio Senago: telecamere in camera per sentenza, no immagini per imputato

Adnkronos

Milano, 11 nov. Per la prima volta le telecamere entrano nel processo che vede alla sbarra Alessandro Impagnatiello, imputato per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. Per la requisitoria della pubblica accusa e le arringhe della difesa dell’ex barman, quindi la possibile sentenza, le immagini saranno ammesse ma Impagnatiello, avvisa la presidente della prima sezione della corte d’Assise di Milano Antonella Bertoja, l'”imputato ha manifestato volontà di non essere fotografato e ripreso”.

