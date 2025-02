Oncologo Pignata: “Immunodeficienza nel cancro espone a Herpes zoster”

Adnkronos

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) – “Il paziente oncologico ha un’immunodeficienza che è legata a molti fattori. Noi pensiamo ai trattamenti chemioteratici, ma anche avere un grande intervento chirurgico genera una condizione di immunodeficienza. E’ la condizione di per sé, con tutte le terapie, che espone a questo tipo di infezioni”. Così Sandro Pignata, direttore dell’Oncologia medica presso l’Irccs Istituto nazionale tumori Fondazione G. Pascale di Napoli e responsabile scientifico della Rete oncologica campana (Roc), nel suo intervento all’incontro organizzato oggi a Roma da Gsk in occasione della Settimana della prevenzione dal Fuoco di Sant’Antonio (24 febbraio-2 marzo). Lo specialista ricorda inoltre che “non dobbiamo mai dimenticare che il nostro Paese invecchia ogni anno e la popolazione diventa più anziana: molti dei nostri pazienti sono proprio in quella fascia di età più esposta al rischio di infezioni da Herpes zoster”.

A causa di “una patologia che è prevenibile”, è assurdo che spesso “questi pazienti durante il loro corso di cura” siano costretti “a interrompere o ritardare le somministrazioni – osserva Pignata – Ovviamente l’intensità delle somministrazioni delle cure è un fattore importante, la capacità di portare avanti nei tempi tutte le radioterapie” e i trattamenti “è un fattore importante nella definizione degli outcome”, cioè i risultati, in termini di salute. “Forse, oltre che nella popolazione, anche nei medici la consapevolezza” sull’importanza della vaccinazione “deve essere ancora raggiunta pienamente – sottolinea – Un paziente oncologico ha tanti bisogni. Spesso l’oncologo fa una scelta di priorità su cosa affrontare prima. Per questa ragione suggeriamo di consigliare a percorso vaccinale, soprattutto all’inizio della malattia, quando il numero dei bisogni è più contenuto”.