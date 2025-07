Online il restyling del sito Adnkronos, persone al centro e notizie allo stato puro

Adnkronos

Roma, 2 lug. Un nuovo layout delle pagine per una user experience chiara e agevole, potenziamento della velocità di navigazione, nuova architettura dei menu e dei trend topic e soprattutto una nuova piattaforma video in grado di mostrare filmati velocemente e con sottotitolazione. Sono soltanto alcune delle novità presenti nel rilascio della nuova versione web del sito dell’Adnkronos che si presenta rinnovato nella veste grafica, nell’organizzazione dei contenuti e nelle performance tecniche.

L’intervento si inserisce nel piano di sviluppo “Digital First” che nell’ultimo anno ha già dato risultati rilevanti portando Adnkronos tra i primi brand di informazione online in Italia, con oltre 10 milioni di utenti unici mensili e più di 40 milioni di pagine viste. Il progetto di restyling, totalmente data driven, ha preso le mosse dall’analisi dei dati di migliaia di casi d’uso e si è focalizzato in questa fase su: evoluzione della Visual identity, con un design più ordinato e immersivo che comunica rigore e affidabilità; ottimizzazione delle performance, grazie a un layout mobile-first, un nuovo grid system modulare e un sistema CDN potenziato per aumentare la velocità di navigazione anche su reti reti lente; l’integrazione di Dailymotion PRO, una soluzione video professionale che consente un’esperienza di visualizzazione più fluida e personalizzata; una nuova architettura delle informazioni, che ha introdotto doppio menù desktop per valorizzare i contenuti editoriali più rilevanti e garantire un accesso all’informazione sempre più intuitivo e veloce.