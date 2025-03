Onoranze Funebri Marchetti (UD): 60 anni di tradizione e innovazione al servizio della comunità

Adnkronos

– L’impresa friulana coniuga esperienza e sensibilità, dando priorità al rapporto umano e introducendo soluzioni innovative, come la casa funeraria e la cremazione per animali domestici, ultimi servizi nati per rispondere alle esigenze moderne.

Udine, 11 marzo 2025.Da oltre 60 anni, le Onoranze Funebri Marchetti rappresentano un chiaro esempio di come sia possibile integrare tradizione e innovazione per offrire un servizio unico e di qualità. Grazie a un’esperienza radicata nel territorio di Udine e a una costante attenzione alle necessità delle persone, l’azienda a conduzione familiare è diventata un solido punto di riferimento introducendo soluzioni moderne che rispondono alle nuove esigenze, mantenendo sempre centrale il valore del rapporto umano.

«La tradizione per noi è un valore fondamentale perché ci ha permesso di costruire un saldo rapporto di fiducia con le famiglie, nel corso delle generazioni. Ma sappiamo che non è sufficiente guardare al passato: dobbiamo essere capaci di innovare, di adattarci ai tempi che cambiano e quindi di offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni delle persone. Tutto ciò, sempre con l’obiettivo principale di offrire servizi che aiutano le famiglie a vivere l’ultimo saluto ai propri cari con serenità e rispetto», spiega Renzo Durì, titolare dell’azienda.

Tra le novità introdotte dalla famiglia Durì c’è la casa funeraria che rappresenta un esempio concreto di questa capacità di innovare: «Abbiamo creato un ambiente confortevole e riservato dove le famiglie possano vivere il momento dell’addio con serenità e discrezione – prosegue Durì -. Un luogo che rispetti il dolore e lo renda più sopportabile».

Un altro segno dell’attenzione all’innovazione è il servizio di cremazione per animali domestici.

«Gli animali sono sempre più considerati membri della famiglia e poter salutarli con dignità è un bisogno che non potevamo ignorare, in quanto noi per primi siamo molto legati ai nostri amici a quattro zampe. Offrire questo servizio è stato per noi un gesto di rispetto e sensibilità verso le famiglie che affrontano questa perdita con profondo dolore», aggiunge Alessandra Durì.

Accanto a queste innovazioni, l’agenzia continua a farsi carico di tutti gli aspetti pratici legati al momento del lutto, come la gestione delle pratiche burocratiche.

«Lo scopo è alleggerire le famiglie di ogni incombenza amministrativa, dalla denuncia del decesso alla gestione della documentazione per cremazioni o sepolture. Sappiamo quanto queste procedure possano essere pesanti nei momenti di grande dolore. Per questo ci occupiamo di tutto, lasciando alle persone la possibilità di concentrarsi su ciò che conta davvero: il ricordo dei propri cari.

Per noi è fondamentale essere un riferimento solido, offrendo una guida chiara e competente».

Ma il vero cuore dell’attività delle Onoranze Funebri Marchetti resta il rapporto umano.

«Ogni famiglia ha una storia, un dolore unico, e il nostro compito è accoglierla con empatia e rispetto. È questa attenzione al lato umano che fa la differenza e che ha permesso alla nostra attività di diventare un punto di riferimento nella zona».