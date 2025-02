Optima Italia: luce, gas, internet, mobile e gli sconti della promo energia

Adnkronos

– Napoli, 27/02/2025 – Optima Italia offre un insieme di servizi pensati per semplificare la gestione delle utenze domestiche e professionali. L’idea di fondo è quella di rendere più agili le operazioni legate a luce, gas, internet e telefonia, fornendo un’unica soluzione facilmente controllabile tramite applicazione e area clienti. Questa formula racchiude un obiettivo preciso: ottimizzare il rapporto con le diverse forniture, facendo risparmiare tempo e fornendo la comodità di un solo interlocutore per tutto ciò che riguarda la casa o l’ufficio. L’azienda punta a una proposta flessibile e altamente personalizzabile.

Crescendo anno dopo anno, la realtà attuale conta oltre 800 professionisti, dipendenti e consulenti, un organico che lavora con passione per mettere a disposizione soluzioni su misura. Nonostante la struttura consolidata, l’azienda ha mantenuto uno spirito flessibile, sempre pronta a captare suggerimenti e a sperimentare idee innovative.

Optima Italia si rivolge a privati, aziende e amministratori di condominio, presentando formule diverse pensate per esigenze specifiche. Per la casa, si vuole fornire un ambiente più confortevole, grazie a proposte che comprendono luce e gas a tariffe competitive e internet ad alta velocità. Le imprese possono trovare soluzioni su misura per i loro consumi energetici, con la possibilità di integrare anche servizi di telefonia fissa e mobile.

I condomini, invece, beneficiano di un’offerta energetica abbinata a un portale di gestione intuitivo, in modo da rendere semplice la supervisione di fatture, comunicazioni e consumi. L’elemento che accomuna tutti questi settori è la volontà di garantire un unico referente e una sola bolletta comprensiva di tutto.

Tra le proposte di Optima Italia spicca la Welcome Promo Energia, un’occasione per chi vuole combinare diversi servizi in un solo pacchetto e usufruire di riduzioni progressive. Attivando luce e gas, il nuovo cliente riceve 40 euro di sconto in bolletta nei primi sei mesi: 5 euro il primo mese, 15 euro il terzo mese e 20 euro il sesto mese.

È possibile aggiungere anche internet a 29,90 euro mensili, con uno sconto sulla bolletta di 10 euro al mese per il primo anno e 20 euro a partire dal secondo. Per chi vuole anche la SIM mobile a 9,90 euro, sono previsti 10 euro di sconto se si effettua la portabilità del numero, altrimenti 5 euro per una nuova attivazione.

La proposta di Optima Italia di punta per il settore domestico, Super Casa Smart, si basa su indici che seguono l’andamento dei mercati di riferimento, permettendo di adeguare il prezzo in modo dinamico. Il costo dell’energia elettrica fa riferimento al PUN Index GME, mentre il gas segue il PSV. La formula comprende anche la possibilità di aggiungere il servizio di linea fissa, con opzione voce illimitata ad un costo contenuto.

Oltre alla promo che consente agli utenti di ottenere sconti, all’interno dell’offerta di Optima Italia è presente Protezione Clima, che prevede un indennizzo se si verificano variazioni di temperatura importanti nel Comune di residenza.

Inoltre, chi lo desidera può estendere le funzionalità attivando il teleconsulto medico, con la presenza di un medico generico a qualsiasi ora, il servizio di assistenza 24 ore su 24, con la disponibilità di elettricisti, idraulici o altre figure professionali in caso di emergenza, o la consulenza legale, un supporto utile per questioni legate a sanzioni amministrative o sinistri stradali.