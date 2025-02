Ospiti ed esperti internazionali in arrivo a Milano per AI Festival: il 26 e 27 febbraio si delinea il futuro dell’Intelligenza Artificiale

Adnkronos

– Si scaldano i motori della seconda edizione di AI Festival, il Festival internazionale sull’Intelligenza Artificiale che il 26 e 27 febbraio accoglierà a Milano oltre 160 speaker da tutto il mondo. Questa edizione, che vede Università Bocconi come Main Partner, esplorerà le future applicazioni dell’AI e la sua integrazione nei processi aziendali e lavorativi. Focus anche sul mondo delle startup e dell’open innovation, così come sul business e le opportunità di investimento. Tra gli speaker annunciati anche Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato di IBM Italia, Andrea Appella, Associate General Counsel EMEA di OpenAI, Stefano Quintarelli, imprenditore ed inventore dello SPID, Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e rappresentanti di realtà tra cui Microsoft, IIT, Lenovo, Oracle. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano e vede tra i partner anche ESA, Cineca, Intel e YesMilano.

Bologna, 06/02/2025

A condurre le due giornate , insieme al CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore di WMF e AI FestivalCosmano Lombardo, Barbara Carfagna, Giornalista, autrice e conduttrice, e Fjona Cakalli, Tech reporter, content creator e conduttrice TV.

«L’Intelligenza Artificiale sta trasformando interi settori, generando opportunità straordinarie ma anche sfide che richiedono strategie condivise tra aziende, istituzioni e governi. Un settore chiave è la manifattura, pilastro dell’economia italiana ed europea, dove l’AI sta rivoluzionando la produzione attraverso automazione avanzata, manutenzione predittiva e ottimizzazione dei processi, rendendo le imprese più efficienti, sostenibili e competitive a livello globale” afferma Cosmano Lombardo, CEO e founder di Search On Media Group e ideatore di AI Festival “Per mantenere la leadership tecnologica, l’Europa deve accelerare investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo un ecosistema favorevole all’innovazione. AI Festival nasce proprio con questa missione: creare un punto di incontro tra aziende, startup e istituzioni per esplorare applicazioni concrete dell’AI, favorire la crescita del settore e rafforzare la competitività europea nell’economia digitale.»

OpenAI, IBM, Microsoft, Oracle, Intel e Lenovo tra le realtà sul palco principale di AI FestivalLa Sala Plenaria sarà il centro nevralgico dell’evento, dal quale si dirameranno le tematiche delle due giornate. Sul palco principale, esperti internazionali e rappresentanti di brand leader nel settore dell’AI condivideranno keynote e interventi di visione. Tra questi, anche figure come Dirk Hovy, Dean for Digital Transformation & AI presso la Bocconi University, Simonetta Di Pippo Direttrice SEE SDA Bocconi School of Management, Andrea Appella, Associate General Counsel EMEA di OpenAI, Walter Riviera, Technical Director of AI di Intel, Monica Orsino, Sn Learning and Development Manager presso Microsoft, Mara Pometti, Global Director AI & Data Strategy MastercardeSara Capponi, IBM Research Manager, IBM Almaden Research Center.

Particolare attenzione sarà riservata alla governance dell’intelligenza artificiale, grazie ad interventi di figure istituzionale del panorama italiano ed europeo, come come l’On. Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati, Layla Pavone, Head of Innovation Technology Digital Transformation Board del Comune di Milano, Diletta De Cicco, Legal Officer presso l’European Data Protection Board, l’On. Brando Benifei, Europarlamentare e co-relatore dell’AI Act, e Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed affronteranno tematiche cruciali per il futuro dell’AI e la sua implementazione sia in ambito pubblico che privato.

La Sala Plenaria offrirà inoltre approfondimenti sulle nuove frontiere tecnologiche e sull’integrazione dell’AI nei processi aziendali ma anche di ricerca, con il contributo di figure di spicco come Stefano Quintarelli, imprenditore e inventore del SPID, Simone Severini, General Manager, Quantum Technologies di Amazon Web Services. Tra gli altri esperti attesi, Nestor Maslej, Research Manager di Human-Centered AI presso Stanford University, J. Mark Bishop, Scientific Advisor di Azienda Fact360, Daniele Pucci, Head of Artificial and Mechanical Intelligence presso IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, Massimo Carnelos Head of Technological Innovation and Startup MAECI e Vincenzo Di Nicola, Head of the Artificial Intelligence Fund.

14 sale formative e oltre 160 speaker da tutto il mondo Nella seconda edizione di AI Festival, il programma si articola in 14 sale formative che offriranno una formazione avanzata e strategica, rivolta sia a esperti e tecnici sia a chi desidera comprendere e integrare l’intelligenza artificiale nel proprio lavoro.

Tra le sale a taglio più tecnico, quella dedicata alla Marketing Transformation illustrerà come l’AI stia rivoluzionando il marketing, grazie all’uso di strumenti di automazione, personalizzazione avanzata e nuove strategie di engagement. La sala Business Transformation fornirà un focus su come integrare tecnologie AI per ottimizzare processi decisionali e leadership nel mondo business. La sala Data Analytics si concentrerà sull’analisi e la gestione dei dati, approfondendo temi quali machine learning, data science e analytics guidate dall’AI, mentre la sala E-commerce dimostrerà come questa tecnologia possa ottimizzare la customer experience, migliorare le piattaforme di vendita online e trasformare la logistica. Per chi è interessato alle nuove frontiere della programmazione, la sala Coding offrirà uno sguardo approfondito sugli strumenti e le tecniche che stanno rivoluzionando il mondo dello sviluppo software, dalla generazione automatica di codice all’innovazione nei processi di sviluppo. Parallelamente, la sala Content si dedicherà alla produzione e gestione dei contenuti digitali, esplorando l’uso dell’AI nella scrittura, nella generazione di immagini e video e nell’editing automatizzato. Al contempo, la sala AI Solution presenterà soluzioni innovative per l’implementazione dell’intelligenza artificiale nei vari settori aziendali

Oltre agli aspetti tecnici e applicativi, il festival dedicherà ampio spazio alle riflessioni sulle implicazioni sociali ed etiche dell’intelligenza artificiale. La sala Ethics & Society ospiterà un vivace dibattito sul ruolo dell’AI nella società, analizzando il delicato equilibrio tra innovazione e responsabilità. In questo contesto, proposti interventi come “L’AI nuoce alla democrazia?”, presentato da Oreste Pollicino, Full Professor of Digital Law presso la SDA Bocconi School of Management, in dialogo con Andrea Dambrosio, Chief Editor di SkyTG24, e “Antropologia Digitale” curato da Greta Lomaestro, Consulente in Digital Marketing e Comunicazione Online. Parallelamente, la sala Journalism & Publishing affronterà il tema dell’automazione dell’informazione, del fact-checking e delle nuove sfide etiche nel giornalismo digitale con referenti di realtà editoriali come Wired Italia e Talkin Pills.

La riflessione sul connubio tra intelligenza artificiale e creatività sarà al centro della sala Creative Intelligence, dove esperti provenienti da realtà come RAI Cinema, Fantomatica, Slim Dogs, Banijay e MIAT discuteranno di creatività e design, esplorando il potenziale dell’AI nella generazione di contenuti originali e nella produzione sonora e visiva. Inoltre, la sala Work si dedicherà alle trasformazioni del mondo del lavoro, analizzando il digital divide e le competenze richieste per il futuro, mentre la sala Policy & Governance, attraverso interventi di esperti di Tech Policy e GovTech, offrirà una panoramica sugli aspetti normativi e sulle sfide legate a questi cambiamenti. Infine, la sala Open Innovation evidenzierà l’importanza della collaborazione, dimostrando attraverso il racconto di casi d’uso come l’AI possa guidare il rinnovamento dei modelli di business e dei processi produttivi, favorendo una relazione più efficace tra individui, organizzazioni e istituzioni, e valorizzando le conoscenze in modo più strategico.

Area espositiva: incontri con realtà dell’AI e opportunità di Business Grazie alla partecipazione di oltre 50 realtà nell’Area Espositiva, che riunisce aziende specializzate in intelligenza artificiale e startup con progetti e soluzioni di business innovative, i visitatori potranno scoprire un’ampia gamma di tool e servizi AI, oltre a individuare nuovi clienti e i fornitori più all’avanguardia. Importante il focus sulle opportunità di business: tramite la web app ufficiale sarà possibile organizzare B2B meeting tra aziende, investitori e stakeholder dell’open innovation e startup, tutti impegnati a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di un ecosistema basato sull’AI. Inoltre, sarà attivo il servizio AI Job Placement, il servizio di recruiting gratuito curato da WMF, che permetterà di fissare colloqui di lavoro durante l’evento. Le aziende in cerca di talenti qualificati potranno incontrare professionisti di alto livello, mentre chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative potrà entrare in contatto con le numerose realtà presenti durante le due giornate. Il ticket per accedere all’evento è in offerta fino al 20/02 ed è acquistabile solo sul sito ufficiale.

WMF – Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital Il 4 – 5 – 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.