Ostia, in fiamme stabilimento Village

Adnkronos

Roma, 21 giu. In fiamme, intorno alle 21 di ieri, lo stabilimento Village sul lungomare Paolo Toscanelli a Ostia. L’incendio, divampato violentemente con le persone ancora in spiaggia per la serata, ha avvolto l’intera struttura e i vigili del fuoco, sul posto con tre autobotti e il carro autoprotettori, hanno lavorato tutta la notte per spegnerlo. Non ci sono stati feriti. Si indaga per accertare le cause.

