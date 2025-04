Ostium lancia un programma di punti competitivi per l’attività di trading e la fornitura di liquidità

Adnkronos

GEORGE TOWN, Isole Cayman, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ — Ostium, la pionieristica piattaforma di trading con leva finanziaria per asset reali, ha annunciato oggi il lancio del programma Ostium Points, un sistema competitivo che tiene traccia dell’attività e dell’impegno degli utenti sulla piattaforma, progettato per incentivare le contrattazioni, i referral e la fornitura di liquidità nell’intero ecosistema. Oggi la piattaforma consente agli utenti di assumere posizioni lunghe o corte su azioni, materie prime, indici e valute.

Il programma è stato lanciato ufficialmente lunedì 31 marzo 2025, con una distribuzione iniziale di 10 milioni di punti assegnati retroattivamente ai primissimi utenti che sono stati attivi sulla piattaforma prima del lancio del programma. I punti retroattivi sottolineano il riconoscimento degli utenti nelle fasi Mainnet pubblica e Mainnet privata, testnet e pre-testnet di Ostium. Visita ostium.app/points per controllare la tua assegnazione di punti.

Ogni settimana saranno distribuiti 500.000 punti in base all’attività dell’utente. La distribuzione settimanale dei punti potrebbe aumentare e i punti disponibili saranno comunicati all’inizio di ogni settimana.

Il programma è stato ideato per premiare i primissimi utilizzatori e creare al contempo un ambiente competitivo per tutti i partecipanti. Riconoscendo gli utenti che contribuiscono all’ecosistema attraverso la loro attività di trading, i referral e la fornitura di liquidità, Ostium mira a rafforzare ulteriormente la sua comunità di trader e fornitori di liquidità.

Il programma Ostium Points comprende i seguenti componenti:

Il programma rappresenta la fase successiva nella strategia di sviluppo della comunità di Ostium, basata sul lancio della sua mainnet che ha consentito per la prima volta l’accesso ai mercati macro globali on-chain.

Il programma Ostium Points inizierà il 31 marzo 2025 alle 10:00 ET. Gli utenti possono visualizzare l’assegnazione dei punti e monitorare i punteggi sull’interfaccia della piattaforma. I nuovi punti vengono assegnati ogni settimana, la domenica a mezzanotte UTC.

Per maggiori informazioni sul programma Ostium Points visitare www.ostium.app/points.

Informazioni su Ostium

Ostium è la piattaforma di trading con leva finanziaria leader per asset reali, che offre la prima esposizione on-chain long/short a mercati come Nasdaq, oro e petrolio. Consente agli utenti di negoziare azioni, materie prime, indici e valute, è stata fondata da ex studenti di Harvard, Bridgewater e BlackRock, e vanta il sostegno di investitori di prim’ordine quali General Catalyst, LocalGlobe, Susquehanna (SIG), GSR e Alliance DAO.

Nota: il programma Ostium Points è progettato per monitorare il coinvolgimento e la partecipazione. I punti non hanno alcun valore monetario, non possono essere trasferiti, venduti o scambiati dietro pagamento di alcun corrispettivo e non rappresentano alcun diritto di proprietà, opportunità di investimento o diritto a premi futuri. Ostium si riserva il diritto di modificare o terminare il programma in qualsiasi momento.

