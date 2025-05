Adnkronos

Pa, De Felice (Inps): “Noi al servizio degli utenti per un pubblica amministrazione proattiva”

Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Quest’anno, come Inps, abbiamo partecipato in maniera importante al Forum Pa. Abbiamo uno stand per dare consulenza ed abbiamo organizzato tre eventi: due nel nostro stand, tra cui quello sulle attività anti truffe e anti frode, e quello sull’attività che noi facciamo per la genitorialità. Nella sala grande, invece, faremo […]

Di Redazione | 20 Maggio 2025