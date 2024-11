Pa: Zangrillo, ‘ok ipotesi contratto funzioni centrali, aumento mensile 165 euro’**

Adnkronos

Roma, 6 nov. È stata sottoscritta oggi l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Funzioni centrali per il triennio 2022-2024. Lo annuncia il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, esprimendo “grande soddisfazione per un accordo che risponde all’esigenza di una Pa moderna ed efficiente, sempre più vicina a cittadini e imprese”. Il contratto riguarda circa 195mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici economici.