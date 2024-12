Padova: rapinò farmacia con mascherina e coltello, condannato

Adnkronos

Padova, 30 nov. La Squadra Mobile di Padova nel primo pomeriggio di ieri ha dato esecuzione a un ordine di cattura di un italiano che deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per aver rapinato una farmacia a Padova nell’aprile del 2021. L’uomo, 47enne residente a Padova già condannato in precedenza per reati analoghi, era entrato in farmacia armato di coltello e con il volto coperto da una mascherina chirurgica e occhiali da sole e dopo aver minacciato i presenti costringeva la farmacista a mettere tutto l’incasso, qualche centinaia di euro, in un sacchetto di plastica, prima di fuggire a piedi. Sul posto, immediatamente dopo i fatti intervenivano gli investigatori della Squadra Mobile che raccoglievano testimonianze e filmati delle telecamere di zona.