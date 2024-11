Padovani (Sin): “Congresso neurologi da record con oltre 3.500 presenze”

Adnkronos

Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) – “Oltre 3.500 partecipanti è il numero degli iscritti più alto in assoluto per un congresso promosso dalla Società italiana di neurologia. Segnale che la Sin ha un forte rapporto con la propria comunità che ha risposto in modo molto positivo. Oggi abbiamo avuto nelle sessioni plenarie più di 1.400 persone presenti e anche questa è la testimonianza di una diversa attitudine del mondo della neurologia”. Così il presidente della Società italiana di neurologia, Alessandro Padovani, fa il bilancio della 54esima edizione del Congresso Sin a Roma.