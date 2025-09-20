Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): “Cresce consapevolezza su temi Esg”

Adnkronos

Roma, 19 set. “Negli anni scorsi abbiamo percepito il bisogno di dare una maggiore consapevolezza di quelle che sono le esigenze della compliance esg all’interno della filiera della nautica. Se fino a qualche tempo fa i temi Esg non erano in cima alle necessità delle piccole imprese oggi inizia ad esserci questa consapevolezza”. A dirlo Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio studi di Confindustria Nautica, all’incontro ‘Esg per la nautica’, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca all’interno del Salone Nautico di Genovaper presentare ‘Sustainable Finance Lab’ un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione greenmesso a punto dall’ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria.