Papa (Bper): “Ops attraente per azionisti Pop Sondrio, è stata analizzata con molta attenzione”

Adnkronos

Roma, 7 feb. “E’ ora di fare un passo in avanti nel panorama bancario italiano” e l’ops lanciata sulla Popolare di Sondrio, che “dà l’opportunità di combinare due banche con un Dna simile”, è un’operazione “analizzata con molta attenzione” e “pensiamo sia molto attraente per gli azionisti” di Popso. E’ quanto ha detto l’amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, nel corso della call con gli analisti durante la quale ha illustrato i dati di bilancio al 31 dicembre 2024 e l’ops annunciata ieri sull’istituto lombardo.

L’Ops annunciata sulla Popolare di Sondrio “non è stata concordata, ma non la consideriamo ostile” ha dichiarato Papa, che ha proseguito: “Siamo molto fiduciosi per questa combinazione di business, guidata da una forte logica industriale. Siamo in un momento cruciale per il sistema bancario italiano e siamo convinti di difendere e proteggere i nostri territori” attraverso “una combinazione che coinvolge banche con valori, cultura e Dna simili. Si tratta di un’opportunità unica per creare una banca leader, con una forte presenza nelle regioni italiane più ricche”. “Le logiche strategiche – ha ribadito Papa – sono forti e non c’è dubbio che sarebbe una banca forte” a sostegno “di famiglie, Pmi e e comunità, mettendo i clienti al centro e supportandole in modo sostenibile dal punto di vista delle sinergie”. Inoltre, ha detto ancora l’ad, “crediamo ci sia spazio per fare anche meglio una volta raggiunta la piena integrazione delle due banche”.