Papa: “Con Unipol abbiamo parlato, valuteranno numeri poi decideranno”

Adnkronos

Milano, 07 feb. – Sull’ops lanciata Bper su Pop Sondrio, “abbiamo parlato con Unipol; loro si sono riservati di valutare i numeri e poi decideranno”. Lo ha detto l’ad di Bper Gianni Franco Papa rispondendo alle domande dei cronisti durante la conferenza stampa di presentazione dell’offerta pubblica di scambio volontaria promossa dal Gruppo sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio.

Il Gruppo guidato dall’ad Cimbri è azionista di riferimento in virtù di una partecipazione del 19,8% in Bper e del 19,7% in Pop Sondrio. “Ovviamente -avverte Papa- loro hanno un Consiglio d’amministrazione, avranno poi tutte le loro trafile da seguire”. Il nostro auspicio “è che l’operazione sia ben accetta”. In ogni caso, al momento “non si sono espressi e dunque non posso dire cosa decideranno”. Tuttavia, ha concluso, “essendo un’operazione industriale, paghiamo un premio sull’azione, Unipol dovrebbe essere neutro”.