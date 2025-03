Adnkronos

Città del Vaticano, 5 mar. -Papa Francesco “ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8” oggi 5 marzo. Lo fa sapere il Vaticano nell’aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice.

Bergoglio è ricoverato ormai da 20 giorni al decimo piano del Gemelli e da allora non sono state divulgate sue immagini. Non ha mai salutato dalla finestra per l’Angelus della domenica. Ecco che sui social da giorni dilagano le fake news sulle sue condizioni, anche rispetto alla sua morte, e proprio l’assenza di immagini è uno dei temi che rafforza le tesi di chi, magari solo per pubblicità o per speculare, alimenta le bufale.