Papa Francesco “prosegue terapie”. Verso quarto Angelus solo con testo scritto

Città del Vaticano, 8 mar. – Papa Francesco, dopo aver trascorso una notte tranquilla, prosegue le terapie per curare la polmonite bilaterale e la fisioterapia motoria. Lo fa sapere oggi 8 marzo la Sala stampa del Vaticano nel consueto aggiornamento della mattina sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale.

Intanto si va verso la quarta domenica nella quale l’Angelus domenicale del Papa sarà solo con il testo scritto. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana che spiega che l’Angelus – per la quarta domenica di fila – dovrebbe avvenire in linea di massima come accaduto le altre domeniche con il testo solo scritto del Papa.