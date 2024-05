Papa: Luxuria, ‘il risultato è che i gay continueranno ad esserci ma nascosti’**

Adnkronos

Roma, 28 mag. “Se devo essere sincera, ho qualche perplessità: il termine che avrebbe usato Papa Bergoglio è tipico del gergo gay, noi lo usiamo tra noi per scherzare… è molto strano che lo abbia detto, non abbiamo un audio, giusto?”. A parlare all’Adnkronos è Vladimir Luxuria, che appare colta di sorpresa dalla notizia delle parole di Papa Francesco sui gay nei seminari riportate dalla stampa. “Dico la verità, mi sembra un po’ sospetto”, aggiunge Luxuria.