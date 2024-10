Parchi: Halloween a Cinecittà World, il funerale si celebra da vivi

Adnkronos

A Roma da sabato 5 ottobre il lungo mese di Halloween, arricchito da 17 attrazioni da paura

Roma, 4 ott. (Labitalia) – Chi non ha mai pensato: “Come sarà il mio funerale”? Chi sarà presente in chiesa per l’ultimo saluto? Gli amici piangeranno? I parenti cosa diranno? Ora è possibile scoprirlo da un punto di vista privilegiato: …la propria bara! Si potrà celebrare il proprio funerale, da vivo, con una cerimonia completa di carro funebre, processione, necrologi, parenti in lacrime, un celebrante, video commemorativi e un rinfresco a tema. “Halloween è tempo di emozioni forti e humor nero: Cinecittà World offre, su prenotazione, l’opportunità di vivere l’inquietante confine tra la vita e la morte, con un tocco di ironia e magia cinematografica. I partecipanti potranno ‘festeggiare’ il loro trapasso… da vivi!”, spiega Stefano Cigarini, ad di Cinecittà World. Inizia così da sabato 5 ottobre a Cinecittà World il lungo mese di Halloween, arricchito da 17 attrazioni da paura, un fitto calendario di eventi a tema, che culminerà nelle 3 Halloween Nights del 31 ottobre, 1 e 2 novembre. L’esperienza completa del proprio funerale, organizzata in collaborazione con l’irriverente team di Taffo, include una vera e propria cerimonia funebre: si parte con il carico della bara (aperta, per non perdersi un minuto di divertimento…) sul carro funebre, la processione nella Halloween Street che risuona di musiche celebrative, fino al palco allestito per l’occasione dove parenti e amici potranno ricordare pubblicamente il “defunto”, con la proiezioni sui maxi schermi di foto e video della sua vita. Su richiesta, Cinecittà World fornisce anche un cast a tema, con attori e attrici piangenti e straziati dal dolore. Ma vista la natura goliardica del funerale tutto si conclude con un divertente Funeral Party, dove si mangia e si beve per brindare alla vita! Il Funeral party è una delle tante novità dell’Halloween di Cinecittà World: la Halloween Street con le sue ambientazioni da brivido, tra zucche, scheletri, fantasmi, vampiri assetati di sangue e i morti viventi del Cimitero del Cinema, la spettacolare parata di Halloween, con zombie walk e un cavaliere senza testa. U571 Escape, sarà la prima escape room a tema horror ambientata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale. P er i più temerari Inferno, la montagna russa indoor, il percorso claustrofobico di Manikomio, o quello cinematografico della Horror House. Per chi cerca esperienze estreme, cosa c’è di meglio che una notte nell’Ostello Maledetto – Il terrore viene dall’Oriente o l’Escape Horror Night – Il rito del sangue, la più grande esperienza escape outdoor d’Italia: una notte intera fino all’alba in mezzo ai boschi, nell’antico villaggio romano, infestato da forze oscure. I bambini si divertiranno all’Hotel Transilvania con il Truccabimbi di Halloween o con Dolcetto o Giretto che regala dolci ad ogni giostra e attrazione a loro dedicata. Tra gli eventi del mese domenica 6 il Roma Crime Fest, dal 25 al 28 ottobre gli Stranger Days, tre giorni dedicati agli amanti della pluripremiata serie Stranger Things mentre il clou del periodo saranno le Halloween Nights il 31 ottobre, 1 e 2 novembre, con Parco aperto dalle 11 fino a notte fonda, con 40 attrazioni, cene a tema e un ricco programma di eventi e concerti. Halloween si festeggia anche a Roma World, in mezzo alla natura, con la Fattoria delle Zucche

