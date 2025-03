Pari opportunità, tutela di genere, internazionalizzazione: intervento del Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti Mary Modaffari al Congresso Nazionale Federimprese Europa

Adnkronos

– Roma, 7 marzo 2025. Importanti progetti che, integrati fra di loro, formano la strategia a cui le organizzazioni imprenditoriali guardano per sviluppare e fare crescere opportunità oltre la crisi, oltre i confini e oltre le barriere di cristallo che si frappongono al conseguimento di una piena pari opportunità. Su questi aspetti si concentra la dott.ssa Mary Modaffari, presidente nazionale di un’importante confederazione di imprenditori ed esercenti nel discorso di apertura al Congresso Nazionale di Federimprese Europa tenutosi nei giorni scorsi a Roma . La dott.ssa Modaffari ha sottolineato il ruolo della internazionalizzazione di prossimità, con parole di elogio nei confronti del nostro Premier Giorgia Meloni che, andando oltre gli steccati politici e ideologici, ha stabilito fin dal proprio insediamento a palazzo Chigi un rapporto di amicizia e di partnership strategico istituzionale con vari Paesi, ponendo in tal modo le basi fiduciarie per future missioni di sistema in settori complementari all’affermazione ulteriore del made in Italy in aree geografiche di destinazione sia intermedia che finale. Proprio l’accresciuta importanza dei cosiddetti mercati di prossimità e dei Paesi-ponte di vicinato, seguita allo shock pandemico prima e bellico inflazionistico dopo, crea le premesse per fare in modo che un numero crescente e sempre più elevato e diffuso di PMI e micro imprese italiane, con la conseguenza di sostenere in tal modo l’occupazione femminile, dal momento che una quota importante di aziende di medio piccola grandezza è stata fondata ed è amministrata e gestita dal piglio manageriale delle Donne. La Modaffari ha inoltre parlato di un ‘ altro fondamentale aspetto e cioè la lotta alla violenza di genere, la cui recrudescenza costituisce tristemente, oltre che una successione di intollerabili tragici fatti di cronaca, un impedimento alla piena emancipazione personale, sociale e professionale: ha evidenziato come una solida base, per invertire la tendenza attuale, consista necessariamente nella piena applicazione delle leggi già esistenti, a partire dalle norme in materia di lotta allo stalking varate a proprio tempo dall’ultimo Governo Berlusconi e destinate a essere rese ancora più cogenti dall’impegno dell’attuale esecutivo guidato, per la prima volta nella Storia Italiana, da una Donna e leader del partito di maggioranza. La Confederazione Nazionale Esercenti vanta numerose campagne di sensibilizzazione contro la Violenza sulle donne sui luoghi di lavoro . La Modaffari è promotrice di un progetto denominato ” Soccorso Rosa “che ha ottenuto l’ annullo filatelico di Poste Italiane e presentato al CNEL alla presenza del Procuratore Raffaele Guariniello e delle istituzioni.

