Parte il totovincitore Sanremo 2025, gli esperti Sisal vedono un acceso testa a testa tra Giorgia e Olly

– Roma, 10 febbraio 2025 – Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo e come da consuetudine parte il totovincitore : chi sarà il protagonista della 75°edizione? Secondo gli esperti Sisal la serata finale potrebbe essere ricca di sorprese con un acceso duello tra Giorgia e Olly, entrambi offerti a 4,50. Ma attenzione ad Achille Lauro e Irama che, rispettivamente a 6,00 e 7,50 sono pronti a combattere per conquistare il podio e a dar filo da torcere ai due favoritissimi. E poi c’è Elodie che non sta a guardare e si dà da fare per mantenersi vicina alle prime posizioni: la sua possibile vittoria è infatti offerta a 12,00 .

L’hype è alto anche per le Nuove Proposte categoria che da quest’anno torna a calcare il palco dell’Ariston. Tra i giovani favoriti alla vittoria di questo riconoscimento su Sisal.it spicca già il nome di Alex Wyse . Il suo trionfo come giovane promessa dell’anno è dato a 1,90 con possibili colpi di scena da parte di Settembre offerto invece a 2,25.

Chi invece in questa edizione potrebbe avere davvero pochissime chance di vincere? Per Marcella Bella (300,00) e Rkomi (200,00) le possibilità sono più alte, ma anche per Serena Brancale , Willie Peyote e Joan Thiele – tutti dati a 100,00 – i gradini più alti del podio rimarrebbero lontani.

