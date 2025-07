Pasta, Proietti (Ismea): “Impegno a sostegno filiera ad ampio raggio”

Adnkronos

Roma, 31 lug. “La pasta è un alimento simbolo della dieta mediterranea ed è parte integrante della nostra cultura alimentare”. Lo ha detto Livio Proietti presidente Ismea intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione integrata Masaf, Ismea in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo, che vede protagoniste le campionesse olimpiche della nazionale azzurra di volley, per la promozione della filiera della pasta italiana.