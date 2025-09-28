Patente: come si accumulano, come si perdono e come si ‘riconquistano’ i punti

Adnkronos

Roma, Perderli è facile, riconquistarli – per buona condotta o altro – è un po’ più difficile. Sono i punti della patente, sistema in vigore dal 2003. Dopo il conseguimento vengono accreditati 20 punti, ma strada facendo – è il caso di dirlo – è possibile perderli per via di infrazioni stradali, con decurtazioni che variano da 1 a 10 punti per singola infrazione e un massimo di 15 punti in caso di violazioni multiple contestuali. Per i neopatentati, i punti persi per ciascuna violazione sono raddoppiati nei primi tre anni dal conseguimento del sospirato documento.

Per recuperare i punti persi (che in caso di buona condotta aumentano di 2 ogni anno fino a un massimo di 30) è necessario frequentare corsi specifici presso autoscuole autorizzate o attendere due anni senza commettere altre infrazioni per ottenere il reintegro automatico. Se si perdono tutti i punti, si è costretti a ripetere gli esami per la patente. Ma anche se si commettono tre infrazioni da almeno 5 punti ciascuna in un anno, si deve sostenere nuovamente l’esame .

Il punto di partenza è conoscere quanti punti si hanno sulla patente: il saldo si può verificare effettuando il login sul sito ufficiale Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), oppure chiamando il servizio automatico al n. 06 45775962 disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. In alternativa si può fare il controllo sull’App IO accedendo con SPID o CIE, e cercando la voce “Le mie patenti” nella sezione Servizi.

Se si perdono tutti i punti il Ministero invia una lettera al conducente per invitarlo a ripetere gli esami entro 30 giorni. In caso di mancato superamento o mancata presentazione degli esami, la patente viene sospesa a tempo indeterminato. Superando gli esami, si riottene il punteggio iniziale di 20 punti.