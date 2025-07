Paura a Roma, esplosione in distributore di benzina: 35 feriti, danni alle case. Testimoni: “Sembrava una bomba” – Video

Adnkronos

Il bilancio al momento è di 35 feriti. Diciassette sono residenti e passanti mentre fra le forze dell’ordine si contano 18 feriti tra cui 11 poliziotti e un carabiniere che stava soccorrendo una persona. Due feriti sono gravi e in pericolo di vita. Entrambi uomini, sono ricoverati presso la Uoc Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio: uno ha ustioni sul 55% del corpo, l’altro sul 25%. Quest’ultimo, a quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla Asl Roma 2, “ha anche un quadro clinico complesso per patologie pregresse”. Al Sant’Eugenio questa mattina erano stati trasferiti 4 feriti, “due in codice verde e 2 in codice rosso, da subito sottoposti a respirazione meccanica non autonoma. Inoltre, presentano danni da inalazioni e barotrauma”. Tra i due feriti, potrebbe esserci il gestore del distributore. “Non lo sappiamo – fanno sapere dalla Asl Rm2 -, ma le loro condizioni sono critiche. Abbiamo chiamato i familiari preparandoli a ogni scenario”.

Almeno una cinquantina di persone sono state evacuate. “Seguiranno approfondimenti di polizia giudiziaria per accertare le cause che hanno generato la deflagrazione – dichiara Elisabetta Accardo, portavoce della Questura di Roma, in un aggiornamento della situazione legata all’esplosione – ma fondamentale in questo momento è dare un consiglio alle persone che vivono nell’area interessata dall’evento: rimanere in casa, chiudere le finestre e seguire pedissequamente le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine sul posto. Per chi invece insiste nell’area immediatamente limitrofa non avvicinarsi alla zona”.

Dopo l’esplosione è stato segnalato un palazzo con i vetri rotti in via Casilina 441. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Torpignattara per la messa in sicurezza dell’area, visto il pericolo di caduta in strada dei vetri.

La Procura di Roma si avvia ad aprire un’indagine in relazione all’esplosione. I pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, attendono una prima informativa dei vigili del fuoco e forze dell’ordine intervenute e procedono al momento per lesioni colpose. L’area è stata posta sotto sequestro.

Significativi i danni a edifici e veicoli nel raggio di centinaia di metri, mentre l’onda d’urto ha frantumato vetri e sollevato detriti causando un diffuso stato di panico.

“L’esplosione avvenuta stamane in un distributore ha determinato ingenti danni nelle immediate vicinanze, compromettendo strade, edifici pubblici e privati – fa sapere, in un post su Fb, il presidente del municipio V di Roma Mauro Caliste – È stata aperta l’Unità di crisi locale, che coinvolge tutti i soggetti deputati a intervenire in queste occasioni”

“Arpa Lazio realizzerà le verifiche ambientali del caso, mentre la Protezione civile – d’intesa con la prefettura – sta individuando soluzioni alloggiative temporanee per chi non potrà rientrare a casa – continua – L’immediato intervento del gruppo Prenestino della polizia locale, avvenuto tra la fuga e l’esplosione, ha permesso l’evacuazione di diverse strutture, incluso il centro estivo limitrofo”.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, sta monitorando lo stato delle scuole presenti nella zona in cui si è verificata l’esplosione, informando immediatamente di ogni sviluppo il ministro Giuseppe Valditara, che segue costantemente l’evolversi della situazione. L’Ic ‘Simonetta Salacone’, deserto al momento dell’incidente, ha riportato ingenti danni strutturali. Il ‘Romolo Balzani’ è quello che ha riportato i danni maggiori e risulta non agibile. Al plesso di Via Ferraroni, seppure con minori danni, viene sospesa ogni attività.

Danni meno gravi si sono verificati nell’Istituto ‘Trilussa’. Presso l’Ic di via dei Sesami si è verificato il crollo di un cornicione. Nessun ferito, alcuni vetri distrutti e una porta divelta al Liceo ‘Kant’, dove si stavano svolgendo corsi di recupero. L’istituto è stato immediatamente evacuato.

Presso il Liceo paritario ‘Cavanis’ erano in corso gli esami di Stato, che sono stati sospesi per valutare le condizioni dell’edificio. Gli esami riprenderanno domani al Liceo ‘Amaldi’. Le verifiche da parte dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.

“In via dei Gordiani c’è stata una prima deflagrazione e le fiamme hanno avvolto una macchina e un’ambulanza in transito” racconta all’Adnkronos il maresciallo capo Gregorio Assanti del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Roma, che insieme al carabiniere, rimasto ferito, ha soccorso un uomo che passava in quel momento con l’auto. Le fiamme hanno avvolto la vettura e anche un’ambulanza che aveva a bordo solo il personale sanitario. “Insieme agli infermieri del 118 che erano sull’ambulanza abbiamo soccorso l’uomo che era bordo dell’auto, era riuscito a uscire dalla vettura, ma le fiamme erano talmente alte che è rimasto ustionato ed è caduto esanime a terra – ricostruisce il maresciallo capo Assanti -. Lo abbiamo portato lontano dal luogo della deflagrazione e l’abbiamo trasportato sulla nostra auto di servizio al pronto soccorso del policlinico Casilino”.

“Sono stati attimi. Un minuto dopo c’è stata la seconda deflagrazione, quella più forte e pericolosa, ci ha sbalzato lontano 4-5 metri e una parte della cisterna è stata scaraventata in aria ed è atterrata vicino a noi”, ricorda il carabiniere che sottolinea: “In quei momenti anche noi abbiamo paura – se non subentra la paura si diventa incoscienti e noi non siamo incoscienti -, ma non ci facciamo bloccare. Siamo corsi di nuovo sul posto abbiamo cercato di salvare più persone possibili”.

In via dei Gordiani si è recato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Mi ha appena chiamato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere vicinanza e solidarietà alla città e alle persone che sono rimaste coinvolte nell’esplosione di questa mattina nel quartiere Presentino – afferma Gualtieri in una nota – L’ho aggiornato sulla situazione e mi ha chiesto di trasmettere il suo ringraziamento a tutti gli operatori e alle forze dell’ordine che sono intervenute prontamente sul posto evitando conseguenze peggiori”.

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il sindaco Gualtieri e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.