Pella (Anci): “Censimento occasione per rilancio culturale e occupazionale piccole realtà”

Adnkronos

Roma, 20 mar. “I piccoli comuni italiani, insieme alle Pro Loco, sono presidi per la valorizzazione dei territori, con la capacità di coinvolgere i giovani e le associazioni. Il censimento del patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel rilancio di queste realtà, sia per la valorizzazione del patrimonio culturale, sia nell’ottica del rilancio dell’occupazione, specie di quella giovanile, nei piccoli comuni” . Lo ha detto Roberto Pella, Vicepresidente Vicario Anci, a margine della presentazione del primo censimento nazionale del patrimonio culturale immateriale, presso l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA