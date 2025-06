Adnkronos

Penati (ingegneri Milano): “Ingegneria parte strategica per sviluppo Paese”

Milano, 27 giu. (Labitalia) – “Per noi l’ingegneria è una parte strategica per lo sviluppo del Paese. Le competenze sono importanti e fondamentali per lo sviluppo. Dobbiamo essere più presenti nel dibattito pubblico a supporto della collettività. È importante, poi, il confronto con gli altri professionisti: a questo scopo l’Ordine di Milano è in prima […]

Di Redazione | 27 Giugno 2025