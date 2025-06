Penny Italia rinnova l’impegno per diversità e inclusione

Adnkronos

Milano, 11 giu. Anche quest’anno Penny Italia, parte del Gruppo Rewe, sarà l’unico retailer sponsor ufficiale del Milano Pride e del Pride Sports Milano, rinnovando con convinzione il proprio impegno a favore della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Primo brand a compiere questo coraggioso passo già lo scorso anno, Penny torna con il forte messaggio lanciato con la campagna ‘E’ il tuo turno’; l’azienda sceglie di proseguire lungo un percorso fatto di scelte chiare e coerenti, perché prendere posizione oggi non è solo un atto di responsabilità, ma un dovere.

Il claim ‘E’ il tuo turno’ è infatti un invito diretto a ciascuno – collaboratori, clienti e stakeholder – a uscire dall’indifferenza e ad agire concretamente nel riconoscere la diversità di ciascuno come un valore inalienabile per tutti. L’azienda parteciperà con un suo carro alla parata Milano Pride del 28 giugno a conferma di un percorso che Penny ha deciso di intraprendere con coerenza, credibilità e determinazione. Un impegno che non si esaurisce con la parata, ma che si riflette ogni giorno nella cultura aziendale e nelle scelte concrete che riguardano le proprie persone, i fornitori, i clienti e il territorio.

Essere presenti anche quest’anno significa ribadire, con forza e senza ambiguità, da che parte si sceglie di stare rispetto all’inclusione, e questo per Penny rappresenta innanzi tutto un fatto umano ed etico, oltre la politica, oltre ogni possibile strumentalizzazione.

In occasione di Pride Sports Milano poi, che si terrà il week-end del 21 e 22 giugno presso l’Arco della Pace, Penny si metterà in gioco anche sul campo, con tre squadre composte dalle proprie persone: una di calcio femminile, una di calcio maschile e una di volley.