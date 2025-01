Personal Training Online tra i buoni propositi del 2025: i consigli di Kaspersky per allenarsi in modo sicuro

Adnkronos

Tuttavia, l‘iscrizione a programmi di allenamento online comporta spesso la condivisione di informazioni personali particolarmente sensibili, come dati sulla salute, foto dei progressi e dettagli di pagamento, con persone sconosciute. Questo scambio avviene in molti casi attraverso i profili social dei trainer o tramite messaggi privati, spesso senza contratti o accordi formali adeguati. Di conseguenza, il rischio che le informazioni degli utenti vengano compromesse o utilizzate in modo improprio aumenta considerevolmente. Sebbene le violazioni legate ai servizi di personal training online non siano ancora molto diffuse, le app per il fitness sono state frequentemente protagoniste di problemi di questo tipo. Dato il collegamento tra queste app e i trainer online, è fondamentale che gli utenti prendano tutte le precauzioni necessarie per proteggere i propri dati personali.

Tra le principali forme di violazione dei dati nei servizi di personal training online vi sono, ma non solo, le seguenti:

“I programmi di personal training online potrebbero non essere sempre sicuri; spesso, però, gli utenti non considerano alcune semplici precauzioni che potrebbero salvarli da gravi conseguenze”, ha dichiarato Cesare D’Angelo, General Manager Italy & Mediterranean di Kaspersky. “Prima di abbandonare del tutto questi programmi, è bene adottare misure proattive per proteggersi. Queste semplici precauzioni possono rafforzare significativamente la sicurezza, permettendo di sfruttare i benefici dei programmi di fitness online con maggiore tranquillità e riducendo l’esposizione a potenziali violazioni dei dati”.

Ecco alcuni consigli pratici:

